Chainsaw Man 131: il potere della pizza salverà il mondo?

La prima parte di Chainsaw Man ha avuto degli effetti a lungo termine sulla vita di Denji. Il protagonista motosega ha perso molta della sua rilevanza in favore di nuovi personaggi nel nuovo pezzo di storia che Tatsuki Fujimoto sta disegnando attualmente, con la parte 2 di Chainsaw Man molto più incentrata su Asa e Yoru.

Negli ultimi capitoli tuttavia la presenza di Denji si è fatta più importante, e sono tornati diversi personaggi, tra cui la piccola Nayuta, la nuova incarnazione del Diavolo Controllo che un tempo era Makima. Con gli ultimi capitoli di Chainsaw Man, il mangaka si sta sbizzarrendo sempre di più e ha deciso di introdurre un diavolo molto potente, il Diavolo Caduta.

Lo scontro si è però concluso, dopo diversi capitoli, grazie all'intervento di Nayuta: così il Diavolo Caduta è stato sconfitto, ma c'è molto altro dietro. Questo era infatti un servo di uno dei quattro cavalieri dell'apocalisse, il Diavolo Carestia, Famine, che svela il suo vero obiettivo. In Chainsaw Man 131 viene rivelato che l'era dei diavoli sta per arrivare, cambiando completamente il mondo. Gli umani verranno distrutti e lei vuole che non succeda. Nayuta, inizialmente, sembra indifferente al progetto.

Famine però sa come convincere Nayuta ad allearsi con lei: le farà capire che tutto ciò che gli umani hanno creato, creano e creeranno ogni giorno sparirà. E tra queste cose a sparire ci sarà anche la pizza. Da amante della pietanza di origine napoletana, Nayuta si convincerà a salvare la pizza e quindi decide di dare una mano alla sua sorella per fermare l'era dei diavoli che sta per arrivare.