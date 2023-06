Chainsaw Man 134: il nuovo triste status quo di Denji

La seconda parte del manga di Chainsaw Man è stata da subito caratterizzata dall’introduzione di un deuteragonista: Asa Mitaka. Visto il suo particolare legame con Yoru, il Diavolo della Guerra, Asa è diventata in pochissimo tempo un personaggio di spessore, andando quasi ad oscurare completamente Denji.

Nel capitolo 133 del manga di Tatsuki Fujimoto le cose sono addirittura peggiorate per Denji, che visti gli ingenti danni alle proprietà statali causati dai vari scontri con diavoli minori, e alla nascita di una sorta di credo religioso per onorare il diavolo motosega, conosciuto come Chiesa Chainsaw Man, si è visto contro lo stesso governo.

Attualmente il giovane cacciatore di diavoli Yoshida si sta occupando della questione legata al credo, cercando di ristabilire l’ordine e la legge, ricattando anche Denji, dicendogli di non trasformarsi in diavolo altrimenti ucciderà Nayuta. Una “richiesta” che ha spaventato Denji, il quale sta seriamente pensando di non usare più le sue capacità, oltre ad essere rimasto molto sorpreso, e spaventato, nel vedere in televisione il diavolo motosega del credo.

Si tratta del misterioso personaggio che ha salvato in precedenza Denji e Asa dai piani del Falling Devil, e che intende creare un mondo senza diavoli. “Non ci ho mai creduto! Non combatto per nessuna ragione in preciso! Sono morto moltissime volte, e l’unica cosa che so è che le persone mi chiamavano di loro spontanea volontà Chainsaw Man! Sono più Chainsaw Man di lui!”, così ha commentato Denji disperato di fronte alla televisione, nelle tavole conclusive del capitolo 134.

Cosa ne pensate di questo pericoloso sviluppo riguardo lo status quo di Denji? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti. Per finire, ecco un fantastico cosplay di Reze, e vi lasciamo ad un manga caldamente consigliato da Fujimoto.