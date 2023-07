Chainsaw Man 136: l'autore non starà esagerando con Denji?

Dopo l'incredibile rivelazione del capitolo 135 di Chainsaw Man, nel 136 Fujimoto sposta completamente l'attenzione su Denji, che da qualche capitolo si trova in una situazione abbastanza critica.

Già nel capitolo 134 di Chainsaw Man avevamo assistito al nuovo status quo del cacciatore di diavoli, che non sembra per niente positivo. Tenuto in scacco da Yoshida, che lo costringe a non utilizzare i propri poteri, ora può finalmente vivere una vita normale. Pare che la cosa non gli piaccia, proiettandolo in una sorta di stato depressivo e senso di inutilità. Come se non bastasse avviene un fatto che ha un pò scandalizzato i fan.

Denji voleva solo stare da solo, per pensare, riflettere, ma Yoshida manda una sua compagna di classe che lo molesta fisicamente a teatro, dopo che il nostro protagonista le aveva più volte detto di andarsene. Lui è rimasto sbalordito e paralizzato, mentre i fan sono si sono irritati con l'autore: come se non bastasse la tremenda situazione che si è creata, Chainsaw Man deve pure sorbirsi delle molestie? Non sarà un pò troppo per il nostro protagonista? Che sia il momento di lasciarlo in pace? I tweet a riguardo sono tantissimi e stanno spopolando in Usa.

Voi siete concordi con l'opinione degli utenti oltreoceano? Visto che abbiamo parlato del mangaka, date un'occhiata alla serie che sta ossessionando l'autore di Chainsaw Man.