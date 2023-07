Chainsaw Man 137: il nuovo attacco a sorpresa manda KO Denji?

Chainsaw Man ha dimostrato di poter spaziare bene fra i momenti di grande tensione, con battaglie micidiali e colpi di scena, ad episodi di pura commedia che vede i personaggi principali nelle loro normali vesti di tutti i giorni. Adesso, tuttavia, arriva una nuova minaccia per Denji.

Gli ultimi capitoli del manga di Chainsaw Man hanno visto il debutto di una deuteragonista: Asa Mitaka, posseduta dal Diavolo Guerra, uno dei Quattro Cavalieri, che normalmente è una classica studentessa del liceo e compagna di classe dell'Uomo Motosega.

Il manga continua a trovare nuove sfide per Denji e una fra queste è un'esilarante battaglia al karaoke. Nel capitolo precedente, mentre il nostro protagonista era in procinto di guardare un film con Yoshida, quest'ultimo gli presenta una ragazza della sua classe, il cui desiderio è di uscire proprio con Denji, tuttavia gli ha teso una trappola insidiosa.

Adesso Chainsaw Man ha colto l'occasione per dedicarsi a qualcosa di più leggero, mostrando i personaggi al karaoke durante il capitolo 137. Tuttavia, questo è solo un modo per mettere KO il ragazzo, sferrando un attacco a sorpresa.

Denji riesce in qualche modo ad atterrare i suoi assalitori, in combutta con la nuova ragazza, ma nelle ultime pagine lei riesce a prendere una mazza da baseball per sfidare il Chainsaw Man. Il ragazzo non è ancora cosciente delle abilità sovrannaturali della sua nemica e questo potrebbe andare a suo sfavore.

Il capitolo 134 ha visto lo status quo di Denji in Chainsaw Man cambiare totalmente, danneggiando il protagonista.