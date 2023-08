Chainsaw Man 138: Fujimoto fa tornare un personaggio dalla prima parte!

Mentre Chainsaw Man festeggia il suo ultimo record, Tatsuki Fujimoto lavora senza sosta alla serializzazione della seconda parte del manga. Un importante personaggio che Denji aveva già conosciuto in passato fa il suo ritorno nel più recente capitolo, ma di chi si tratta?

In Chainsaw Man 137 Denji si scopre un genio del combattimento, pronto a battersi anche contro colei che gli aveva promesso un appuntamento. Nel capitolo 138 il protagonista, a cui è stato imposto di non trasformarsi più nell'Uomo Motosega, capisce tuttavia che non ha di che temere. Il Dipartimento per la Pubblica Sicurezza, Squadra Speciale Anti-Diavoli lavora per la sua sicurezza.

Successivamente, il nuovo capitolo dell'opera di Fujimoto punta l'occhio verso Asa Mitaka, diventata l'eroina dei fedeli della Chiesa di Chainsaw Man. I manifesti della ragazza, protagonista della seconda parte del manga, sono appesi per tutta la città, suscitando la gelosia di Denji. Proprio quando il Chainsaw Man guarda una di quelle locandine, viene avvicinato da una figura misteriosa.

Un ragazzo incappucciato si mostra al fianco di Denji, rivelando la sua identità dopo un monologo. Quello che gli si è avvicinato, è un ragazzo che Denji già conosce benissimo. Sword-Man, il diavolo ibrido che Makima aveva controllato nell'arco narrativo del Control Devil, si è reincarnato.

Come sappiamo, nel mondo di Chainsaw Man i diavoli puri una volta morti vanno all'inferno, mentre gli ibridi prima o poi tornano nel mondo umano. Sword-Man ha fatto il suo ritorno in Chainsaw Man, ma presto potrebbe toccare anche ad altri ibridi, come Reze e Quanxi, Bomb e Crossbow Devil.