Chainsaw Man 138: quando uscirà il nuovo capitolo? Trama e teorie

Chainsaw Man andrà in pausa per almeno due settimane, dunque non vedremo nuovi capitoli del manga per almeno un po'. Quando rivedremo le avventure di Denji? Forse c'è una data per il ritorno dei nuovi numeri del fumetto.

Il capitolo 138 di Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto uscirà martedì 8 agosto 2023, prima della pausa estiva. Sarà disponibile gratuitamente alle 5 del pomeriggio (fuso orario europeo) per i lettori attraverso il sito web di Viz Media, Shōnen Jump e l'applicazione Manga Plus.

I capitoli precedenti dell'iconico manga Chainsaw Man, scritto da Tatsuki Fujimoto, si sono conclusi con un cliffhanger che ha fortemente agitato i fan. Con Denji invitato ad un appuntamento e senza alcun consenso è stato molestato da una misteriosa ragazza, compagna di classe di Yoshida, nel capitolo 137, intitolato "Chu Chu Lovely Muni Muni Mura Mura", i due si sono recati in una sala karaoke.

Come se non bastasse, Denji è stato attaccato da un gruppo di uomini con mazze da baseball, alleati della propria accompagnatrice. Il nostro protagonista, anche senza l'aiuto del Diavolo Motosega, è riuscito a farli fuori uno ad uno, ma all'ultimo momento la ragazza ha preso una mazza e si è preparata a combattere.

Cosa succederà nell'ultimo capitolo prima della pausa estiva? Intanto, mentre l'attacco a sorpresa in Chainsaw Man 137 potrebbe mandare KO Denji, i fan si chiedono se l'autore di Chainsaw Man non stia esagerando con Denji.