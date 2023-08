Chainsaw Man 140: un cliffhanger introduce un diavolo davvero sfrenato!

Chainsaw Man stupisce il pubblico non solo per la propria trama accattivante ma anche per il grande numero di personaggi che ben si distinguono fra loro. Già nella serie anime i fan hanno potuto fare la conoscenza di diversi Diavoli ma nel manga i ragazzi diventano ancora di più.

L'ultimo capitolo di Chainsaw Man ci ha lasciato con un cliffhanger che vede protagonista il diavolo più squilibrato che il manga abbia mai presentato, ma i fan hanno già incontrato quest'uomo. Gli Hybrid Devils sono tornati e si scopre che il Flamethrower Devil è pazzo proprio come ci si aspettava.

L'intera faccenda è venuta alla luce questa settimana quando il creatore Tatsuki Fujimoto nel capitolo 140 ha presentato Denji alla peculiare Chainsaw Man Church, la chiesa dell'Uomo Motosega. Per il ragazzo era arrivato precedentemente l'invito dal Diavolo Spada ad unirsi al culto, tuttavia Denji è rimasto estremamente impressionato quando ha visto l'odio della Chiesa verso cose immaginarie e tantissimi altri credi senza fondamenta.

Dopo l'apparizione dell'Uomo Lanciafiamme, le cose andranno di male in peggio. Per prima cosa, abbiamo appreso che il nome del diavolo è Barem, egli si avvicina a Denji con un sorriso vuoto alla fine del capitolo 140 di Chainsaw Man e lo interroga sulla sua libertà di esercitare come Uomo Motosega.

Barem continua chiedendosi se gli ibridi debbano uccidere Asa in modo che Denji possa agire ancora una volta come Chainsaw Man. Quando il Diavolo Lanciafiamme lavorava sotto Makima, egli sembrava per lo più sconvolto, ma non lo vedevamo mai al di fuori del lavoro. Ora possiamo vedere che l’ibrido è decisamente demenziale.

Il Flamethrower Devil sembra intenzionato a liberare Chainsaw Man dalla sua gabbia "autoimposta" e ucciderà chiunque affinché ciò accada. Sarà meglio che Denji tenga Asa al sicuro e che valuti il proprio rapporto con i Devil Hybrid prima che accada qualcosa di più violento.