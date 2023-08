Chainsaw Man 140 spiega il proprio conflitto con l'America!

Nel mentre che i fan aspettano notizie riguardo la seconda stagione di Chainsaw Man, i fan possono godersi il manga di Tatsuki Fujimoto che è proprio ad un momento cruciale dell'opera. La vita di Denji potrebbe essere stravolta da alcuni individui particolari.

Nel capitolo 140 abbiamo conosciuto la Chainsaw Man Church, una vera e propria religione che vede al centro del proprio credo il Diavolo Motosega e tutti i suoi salvataggi che hanno aiutato i cittadini a sentirsi più al sicuro.

A Denji è stato offerto di divenire una parte importante della Chainsaw Man Church, dal momento che rappresenta il centro di questo culto. Tuttavia, presto scoprirà che gli ideali di questa religione sono molto particolari.

Sebbene Denji abbia scelto di unirsi dopo le premesse ricevute dallo Sword Man Miri Sugo, ossia dopo aver sentito della possibilità di ricevere un aiuto finanziario, poter giocare sempre in sala giochi e uscire con qualsiasi ragazza desiderasse, le condizioni successive l'hanno decisamente spaventato, come il profondo disprezzo che covano per gli adulti e per gli Stati Uniti.

Come spiegato dalla nuova guida di Denji, Nobana Higashiyama, la Chainsaw Man Church ha una ragione ben precisa per odiare gli Stati Uniti, dal momento che non ci si poteva più fidare degli adulti dopo che "le loro facoltà mentali sono diminuite a causa di un'arma americana a raggi ultravioletti nell'aria del Giappone".

La Chiesa è stata in grado di scoprire questo fatto grazie al loro Chainsaw Man che ha usato la sua "visione speciale" per vedere i raggi ultravioletti. Tuttavia, Miri ha successivamente confermato che tutti questi credi sono soltanto un modo per tenere legata la Chiesa dell'Uomo Motosega, ma questo difficilmente convincerà di nuovo Denji ad unirsi,