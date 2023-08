Chainsaw Man 140 svela la Chiesa dell'Uomo Motosega: è tutta una bugia?

Chainsaw Man è tornato con un nuovo capitolo questa settimana e approfondisce un argomento che non avevamo mai previsto. Il manga di successo è pronto ad approfondire alcuni argomenti difficile da comprendere per i fan come la sua religione organizzata.

Il capitolo 140 ha introdotto la propria chiesa e definirla estrema sarebbe riduttivo. Da quando la seconda parte di Chainsaw Man ha mostrato in che modo il lavoro di Denji ha attirato l'attenzione del pubblico, il manga ha mostrato anche il punto di vista dei cittadini.

Dopo le vittorie pubbliche del Diavolo Motosega, fra le persone è nato un culto e un gruppo ha proprio fondato una religione, con un crescente di membri al proprio interno. La Chiesa di Chainsaw Man , dopo una squallida proposta fatta a Denji, ha fatto in modo che egli si unisse ad essa.

Dall'inizio della serie Denji non era mai stato credente per varie promesse mai mantenute, ma anche i propositi della nuova Chainsaw Man Church non lo convincono a pieno. Dopotutto, quest'ultima è guidata da studenti che credono che gli adulti siano stati danneggiati al cervello dalle armi americane ai raggi ultravioletti. In quanto racconto, tutte le cose che riguardano gli adulti e gli americani sono viste come malvagie dalla Chiesa di Chainsaw Man.

Il gruppo ritiene inoltre che i matrimoni studenti siano sacri poiché sconfessano la visione popolare giapponese del matrimonio. La chiesa spiega che "sposarsi dopo essere diventati adulti è stato portato dall'America", quindi qui la tradizione è ribaltata.

Queste promesse stavano per far scappare Denji, tuttavia il suo nuovo amico Sword Man presentato nel capitolo 139 di Chainsaw Man gli ha confermato che tutte queste credibilità sono solo bugie per unire tutti i seguaci del culto. Intanto, Asa e Yosu di Chainsaw Man sono state mostrate come mai prima d'ora .