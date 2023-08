Chainsaw Man 141: un cliffhanger anticipa un massacro!

È troppo desiderare una vita normale? Questa è la domanda che Denji si ritrova a porre quotidianamente in Chainsaw Man. Il poveretto è passato attraverso il torchio e i suoi problemi sono lungi dall'essere finiti. Un nuovo aggiornamento mostra che il nostro protagonista dovrà combattere!

Il capitolo 141 di Chainsaw Man ha mostrato gli Hybrid Devils nei pressi della Chiesa del Chainsaw Man. Dopo essere stati liberati dal controllo di Makima, la banda desidera disperatamente avere Denji dalla propria parte. Per essere più precisi, vogliono che Denji torni a combattere, quindi stanno organizzando un massacro per attirare Chainsaw Man.

"Gli esseri umani, le armi e i diavoli sono tutti nati per uccidere. Ecco perché Dio ci perdonerà, non importa quante persone uccideremo domani", afferma il folle Diavolo Lanciafiamme, ricomparso nei capitoli precedenti e che ha già mostrato quanto possa essere sfrenato.

A quanto pare, gli Hybrid Devils stanno pianificando un attacco durante il giorno di culto della Chainsaw Man Church. Questo gruppo di demoni spera di provocare il ritorno di Chainsaw Man semplicemente rasando al suolo la città.

Il gruppo crede che "il senso di giustizia di Chainsaw Man traboccherà" grazie al calvario. Sembra che il massacro degli Hybrid Devil sia imminente, ma al momento non si sa come risponderà Denji. Sembra annoiato dalla sua vita normale, ma la abbraccia per il bene di Nayuta, la sorella minore acquisita del nostro protagonista. Questo sanguinoso attacco potrebbe accendere la fiamma del ritorno di Chainsaw Man, e se dovesse tornare in battaglia, non si può dire come reagiranno Asa e il pubblico.

Chainsaw Man sfida Spy x Family come Miglior Manga negli Harvey Awards 2023, che vince già da due anni di seguito!