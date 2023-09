Chainsaw Man 142: Denji ha un fan club tutto per sé! Ecco chi è la leader

Chainsaw Man non è estraneo alle luci della ribalta. Denji non ha mai avuto intenzione di diventare un mezzo diavolo, ma il suo legame con Pochita lo ha trasformato in uno degli ibridi più forti in circolazione.

In questi giorni, il manga di Chainsaw Man ha quasi castrato l'eroe grazie alla Commissione di Pubblica Sicurezza e al sogno di Denji. Il liceale è ancora determinato a vivere una vita normale, ma questa settimana l'ultimo capitolo del manga ha messo lui stesso al centro della scena.

Il tutto è andato a rotoli quando il capitolo 142 di Chainsaw Man è stato pubblicato. È stato lì che i fan hanno incontrato Denji, e il liceale ha insistito sul fatto che non aveva intenzione di reclamare la sua vita come Chainsaw Man.

Lo ha detto a Fumiko, la sua guardia del corpo al PSC, e da lì la loro conversazione si è ampliata. Dopo poche parole, Fumiko rivela di non essere una fan di Chainsaw Man ma piuttosto di Denji, e questo coglie il ragazzo di sorpresa.

A quanto pare, Fumiko non è in alcun modo una fan di Chainsaw Man. L'alter ego non è riuscito a salvare i suoi genitori poiché sono rimasti coinvolti nelle conseguenze dello scontro con Gun Fiend. Fumiko era arrabbiata per la situazione ma si addolcì quando vide Denji uscire dalla sua forma ibrida. "Quando Chainsaw Man è tornato umano quel giorno, stavo guardando. Stavi piangendo", ha affermato.

"Quando l'ho visto, ho capito per la prima volta che colui che ha combattuto per tutto questo tempo, mentre i diavoli lo uccidevano ancora e ancora, era solo un ragazzino. Quello è stato il momento in cui ho deciso di salvarlo. Sono una grande fan, Denji. Non una fan di Chainsaw Man. Una fan di Denji." Questa confessione ha colto Denji di sorpresa.

Più volte, al ragazzo è stato detto che il suo valore deriva dal fatto di essere un ibrido, ma Fumiko ha ribaltato questa convinzione. Ora, l’unica domanda che rimane è se questa lezione durerà. Gli altri diavoli ibridi sono determinati a far sì che Denji abbracci il suo vecchio sé e faranno qualsiasi cosa purché accada.