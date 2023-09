Chainsaw Man 143: il ritorno della miglior Cacciatrice di Diavoli ha stupito i fan!

Nel mentre che i fan attendono notizie circa una seconda stagione, il manga di Chainsaw Man con il racconto della sua Seconda Parte. Diversi personaggi hanno dovuto dire addio all'opera, come la villain per eccellenza Makima, ma tanti altri sono pronti a fare il loro ritorno in scena.

E' impossibile non citare Makima come una delle migliori antagoniste dell'ultimo decennio nel mondo dei manga. Questi 10 villain hanno ridefinito la storia degli anime moderni, non solo per la loro astuzia ma anche per il loro essere anticonvenzionali rispetto ai precedenti cattivi delle serie giapponesi.

I lettori avevano precedentemente dato il bentornato al Diavolo Lanciafiamme di Chainsaw Man, uno dei migliori seguaci di Makima. Tuttavia, solo nel capitolo 141 è stata data la possibilità di conoscerlo da vicino e si è dimostrato essere un diavolo davvero violento.

Dall'ultima volta che il protagonista Denji ha incontrato il noto Diavolo Ibrido, è diventato una vera icona per i cittadini del suo mondo a tal punto che è stato creato un culto in onore del proprio alter ego dal nome Chainsaw Man Church. Purtroppo, questa Chiesa non è altro che una copertura per mantenere la pace fra i loro componenti, seppur con dei credi davvero agghiaccianti.

Tatsuki Fujimoto, il creatore di Chainsaw Man, nel recente capitolo 143 ha fatto in modo che un altro personaggio, estremamente amato dal pubblico, facesse il proprio debutto nella seconda parte della serie.

La cacciatrice di diavoli Quanxi ha impedito un attacco che sarebbe stato fatale per Denji e i suoi compagni. La Crossbow Hybrid era stata un'antagonista durante la precedente saga International Assassins e adesso è tornata per difendere il Diavolo Motosega e tutti i cittadini.