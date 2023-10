Chainsaw Man 146, il cliffhanger anticipa il debutto del Death Devil?

Il manga di Chainsaw Man è tornato con un nuovo capitolo. Il numero 146 è stato ricco di splatter e non ha affatto deluso i lettori, ma adesso stanno aspettando solo il debutto di un diavolo molto importante. Come svela un cliffhanger finale, l'araldo sta ufficialmente per arrivare.

Il Diavolo Morte, o semplicemente Death Devil, è uno dei diavoli più forti della serie per ovvie ragioni. Oltre a far parte dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, egli si ciba della paura degli umani nei confronti della morte, intrinseca ad ogni essere vivente.

Nel capitolo 146 di Chainsaw Man abbiamo visto la Chiesa del Chainsaw Man cominciare una vera e propria lotta verso i cittadini, con a capo Denji e il suo ego smisurato. Come viene detto da Nayuta, il Diavolo Controllo, il Diavolo Morte sta per arrivare.

"Fami e io possiamo dirlo perché siamo sorelle", rimembra Nayuta a Denji, "Probabilmente il Grande Re del Terrore sta arrivando sul serio. Lo sappiamo perché è la nostra sorella maggiore."

Fami, il Diavolo Carestia, prevede che il Diavolo Morte faccia il suo ritorno fra sei mesi. In questo lasso di tempo spera di poter creare una squadra abbastanza potente da poter abbattere sua sorella maggiore e spera di poter far affidamento in Chainsaw Man e Yoru/Asa.

Al momento, Chainsaw Man ha rilasciato l'ultimo volume di quest'anno. Il manga di Tatsuki Fujimoto rilascerà il tredicesimo volume il prossimo anno in Giappone. Intanto, Chainsaw Man ha vinto per la terza volta il Premio Harvey, un prestigioso riconoscimento che viene dato al NYC di ogni anno.