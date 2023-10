Chainsaw Man 146 svela chi è il Diavolo più potente della serie manga

Chainsaw Man ha debuttato con il 146esimo capitolo del suo manga, scritto e disegnato interamente dal talentuoso Tatsuki Fujimoto. Sin dai primi volumi, una delle curiosità dei lettori era quella di conoscere l'identità del Diavolo più forte dell'universo di Chainsaw Man e pare che adesso abbiamo una risposta.

Tempo addietro abbiamo fatto conoscenza dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, quattro diavoli estremamente forti nel mondo di Chainsaw Man. Tre di questi sono degli ibridi Diavolo-Umano, ma l'identità di uno di questi è ancora attualmente sconosciuta.

Con il capitolo 146 di Chainsaw Man abbiamo appreso che il Diavolo Morte, la sorella maggiore dei Quattro Cavalieri, è a tutti gli effetti il Diavolo più forte della serie. Molti fan della serie già lo ipotizzavano, dal momento che ogni potere dei diavoli deriva dalla paura umana, quella nei confronti della morte è una fobia intrinseca a tutti gli umani. E' comprensibile, dunque, che da questo ne scaturisca un potere spaventoso.

Sempre durante questo nuovo numero della serie abbiamo appreso il piano di Famine per mettere KO il Diavolo Morte. L'ibrido ha messo in atto una guerra grazie alla Chiesa del Chainsaw Man nei confronti dei civili, così da scaturire in loro la paura verso la Guerra e, molto probabilmente, anche verso le Motoseghe. Questo servirà a rendere più potenti Yoru e Denji, che dovranno essere pronti a combattere contro il Grande Re del Terrore.