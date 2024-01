Chainsaw Man 152: Denji riceverà una nuova trasformazione? Il cliffhanger finale

La vita di Denji, in Chainsaw Man, è stata durissima fin da quando era un ragazzino povero, senza genitori e senza soldi. Denji ha venduto i suoi stessi organi per sopravvivere e ha ucciso quanti più demoni possibile, ma ciò non gli è bastato per assicurarsi un tetto sulla testa e la pancia piena.

Da quando ha incontrato Makima, la sua qualità di vita è migliorata, ma ha anche dovuto sacrificare la sua umanità. Dopo numerose sfide e difficoltà, tempo addietro ha messo da parte i suoi poteri da Uomo Motosega per proteggere Nayuta, il nuovo Diavolo Controllo e sorellina acquisita di Denji.

Tuttavia, dopo aver visto la sua casa incendiata in Chainsaw Man, insieme a tutti gli animali domestici della bambina, la rabbia nel ragazzo è aumentata a tal punto che ha sentito il dovere di doversi ritrasformare nell'Uomo Motosega.

Con il capitolo 152, Denji riabbraccia il suo alter ego e afferma che il suo vero desiderio è quello di combattere nei panni del Chainsaw Man: "Hanno dato fuoco a casa mia, con dentro i miei animali. Eppure mi sento da Dio! Grazie a voi, ragazzi, sono di nuovo l'uomo motosega. Questa è la parte dove il dolore si trasforma in piacere." Alla fine del capitolo, il ragazzo intima alla piccola Nayuta ad allontanarsi da lui, poiché ha trovato la sua vera identità.

Il prossimo capitolo di Chainsaw Man uscirà il 23 gennaio ed esplorerà il cambiamento radicale di Denji dopo la sua nuova trasformazione dell'Uomo Motosega. Nell'attesa, vi lasciamo con le opere consigliate da Tatsuki Fujimoto, autore di Chainsaw Man.