Chainsaw Man 153, arrivano i soccorsi per Denji da parte di QUELLA persona

Il capitolo 153 di Chainsaw Man ha mostrato le conseguenze dell'ultima trasformazione di Denji e la conclusione dell'ultima lotta avvenuta nel manga. Tuttavia, in un momento ricco di drammaticità e malinconia, il ragazzo ha ricevuto il soccorso da un personaggio inaspettato.

Il capitolo 152 di Chainsaw Man ha finalmente visto Denji trasformarsi nell'Uomo Motosega. Nel momento in cui ha visto casa sua venire incendiata insieme a tutti gli animali domestici della piccola Nayuta, il protagonista ha rivelato che sogna una vita ricca di azione e pathos. In un momento di vulnerabilità, ha deciso di cedere alla tentazione.



Questa scelta l'ha portato a intimare alla piccola Nayuta, il Diavolo Controllo, di allontanarsi da lui, poiché stargli vicino ora che è di nuovo il Chainsaw Man potrebbe rappresentare un grande pericolo.

La furia di Denji nel capitolo 153 di Chainsaw Man lo porta ad attirare una folla spaventata di persone, che decide di attaccarlo pensando sia un nemico. Nayuta, sentendosi rifiutata dal ragazzo, lo osserva mentre viene colpito. Nel frattempo, i cittadini si avvicinano a Denji attaccandolo brutalmente, addirittura cercandolo di bruciarlo vivo.

In un gesto di pura umanità, Nayuta prova a fermare la violenza, ma viene respinta dalla folla. Denji, per autodifesa, taglia la mano di un umano ma non fa che provocare ulteriori attacchi. Il capitolo si conclude con la piccola Nayuta che chiede al Chainsaw Man di fuggire mentre controlla la folla, evidenziando non solo la sua immensa gentilezza ma anche un miglioramento dei suoi poteri in quanto Diavolo Controllo.