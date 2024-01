Chainsaw Man 154: Nayuta è in pericolo? Il destino del Diavolo nel cliffhanger

Il manga di Chainsaw Man continua la sua corsa con la recente uscita del capitolo 154. Nel precedente episodio, Denji si è ritrovato in una situazione scottante, in cui ha dovuto decidere fra il proprio bene e quello della comunità. Come si è evoluta adesso la storia?

Nel capitolo 153 di Chainsaw Man, nonostante Denji le avesse intimata di allontanarsi, la piccola Nayuta ha dimostrato di possedere un cuore grande e gli ha proposto di scappare insieme dalla folla inferocita, che ha ferito e quasi ucciso il ragazzo.

Nel momento in cui Nayuta ha richiesto l'aiuto di Fumiko Mifune, guardia del corpo di Denji e figura controversa, quest'ultima ha svelato la sua vera natura, rifiutando categoricamente di schierarsi per l'Uomo Motosega. La bambina ha ricordato il tragico incendio che aveva appena consumato la loro famiglia incendio durante Chainsaw Man. Tuttavia, Mifune ha liquidato la morte della loro famiglia come la perdita insignificante di "solo qualche animale domestico", lasciando Nayuta sconvolta mentre la ragazza si dileguava tra la folla.

Quando la folla inferocita riconosce la bambina come "parte della famiglia del Chainsaw Man", una sinistra ondata di violenza si scatena contro di lei. Nonostante l'iniziale esitazione di alcuni di fronte a una bambina indifesa, altri non hanno esitato a tentare l'aggressione.

Mentre Denji viene portato in salvo da un civile comandato da Nayuta attraverso i suoi poteri come il Diavolo Controllo, quest'ultima viene puntata dalla pistola brandita da un cittadino. Il capitolo si conclude in modo angosciante, con il destino della bambina sospeso nel pericolo imminente, lasciando il lettore in ansia per la sua incerta salvezza.