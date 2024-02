Chainsaw Man 155, quell'amatissimo personaggio sta per morire?

Chainsaw Man torna con il tanto atteso capitolo 155 e, nonostante parte dei lettori abbia lamentato il ritmo lento e la mancanza di azione delle ultime pagine del manga di Tatsuki Fujimoto, migliaia di fan continuano ad apprezzare lo sviluppo della trama centrata su Denji. Tuttavia, un personaggio centrale potrebbe essere appena morto.

Il capitolo 154 di Chainsaw Man ha visto la piccola Nayuta venir quasi del tutto inghiottita da una folla inferocita di persone. La bambina ha dimostrato di avere un cuore grande, lasciando Denji scappare dai cittadini prendendo in mano la situazione.

Tuttavia, dopo che la folla è venuta a sapere che Nayuta è parte della famiglia dell'Uomo Motosega, parte di essa non ci ha pensato due volte ad attaccare la bambina. Nel capitolo 155 di Chainsaw Man, l'autore Fujimoto aggiunge delle sequenze a dir poco sconvolgenti: la prima vede la casa di Nayuta e Denji completamente avvolta dalle fiamme, mentre un flashback spiega le motivazioni per cui l'erede del Diavolo Controllo abbia deciso di mettere a repentaglio la propria vita per salvare suo fratello.

Queste pagine suggeriscono che Nayuta potrebbe essere morta per mano della folla, sebbene ci sia ancora speranza che un altro personaggio, come Fami, il Diavolo Carestia di Chainsaw Man, possa salvarla. Il capitolo in questione si conclude con Denji che sogna sé stesso del passato, confrontandosi con il peso di aver distrutto la sua famiglia. Non resta che attendere con trepidazione il prossimo numero per scoprire il destino di Nayuta e il susseguirsi degli eventi.