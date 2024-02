Chainsaw Man 156, comincia il Prison War Arc: cosa succederà a Denji?

Il capitolo 156 di Chainsaw Man ha anticipato l'arrivo di una nuova avventura per Denji e i suoi compagni: il Prison War Arc promette di aumentare il climax della serie, ma i protagonisti dovranno lottare con tutte le loro forze per sconfiggere una volta per tutte la Pubblica Sicurezza.

Il capitolo 156 del manga di Chainsaw Man si apre con nella camera di un'ospedale: Denji si risveglia in un letto d'ospedale, inconscio di quello che è accaduto finora. All'interno della stanza c'è solo Hirofumi Yoshida, il Diavolo Spada di Chainsaw Man, che non sembra avere buone intenzioni. Dopo aver disperatamente gridato il nome di Nayuta e aver chiesto di lei, gli viene rivelato di essere stato portato in una struttura medica gestita dalla Pubblica Sicurezza.

Con uno sguardo stoico sul viso, Yoshida sostiene che, dopo essersi ritrasformato in Chainsaw Man nonostante le precedenti avvertenze, Denji ha infranto le regole e non c'è più niente che possa fare per aiutarlo. È così che il Diavolo Spada si allontana, mentre il protagonista perde i sensi dopo l'iniezione di un sedativo.

Al di fuori della camera d'ospedale, c'è Fumiko Mifune, che precedentemente aveva tradito Nayuta in Chainsaw Man 154, rivelando implicitamente di essere sempre stata un'alleata di Yoshida. La ragazza chiede se la Pubblica Sicurezza intende seriamente smembrare Denji, cosa che il suo compagno conferma.

In una scena più che tragica, un Denji ancora confuso si trova disteso su un lettino, legato, e viene privato della gamba sinistra, tagliata da alcuni chirurghi. "Gamba destra 26, amputazione completata. Adesso, cominciamo con la gamba destra 27", commenta un dottore. Un agente della Pubblica Sicurezza, inoltre, rivela di essere presente per uccidere il giovane ragazzo qualora provasse a scappare.

Viene poi rivelato che le scene si stanno svolgendo presso il Centro di Detenzione dei Diavoli di Tokyo, un luogo da cui nessun Diavolo è mai fuggito. L'agente chiarisce che il personale armato è presente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e che il Centro è preparato per qualsiasi eventualità. Commenta che ci vorrebbe "una guerra" per compromettere la sicurezza della struttura. Eppure, qualcuno - molto probabilmente Asa - al di fuori dell'ospedale sembra essere pronto a salvare Denji.