Chainsaw Man 157, i piani della Pubblica Sicurezza: cosa succederà a Denji?

In Chainsaw Man, Denji sta attraversando un periodo estremamente difficile e doloroso, con la perdita del suo appartamento e la sua successiva trasformazione nell'Uomo Motosega. Adesso, la Pubblica Sicurezza ha in mente qualcosa di tragico per continuare a torturare il protagonista. Ecco il loro piano, ma attenzione agli spoiler!

Con un appartamento incendiato, animali domestici bruciati vivi, Denji ha trovato sollievo nel tornare a vestire i panni del suo alter ego e nell'eliminare coloro che lo hanno fatto soffrire. Tuttavia, l'essere tornato ad essere il Chainsaw Man ha attirato l'attenzione del governo giapponese, che ora lo considera una minaccia e fa di tutto per ostacolarlo.



All'inizio della Seconda Parte di Chainsaw Man, la vita di Denji ha subito un'improvvisa svolta. Hirofumi Yoshida, conosciuto per essere il Diavolo Spada e un cacciatore di demoni di alto rango appartenente alla Pubblica Sicurezza, ha avvisato il protagonista che se avesse mai riacquistato il suo status di Uomo della Motosega, il governo avrebbe voluto parlare con lui. Tuttavia, Denji non ha compreso appieno la gravità di quelle parole fino a quando non si è ritrovato nei guai nel numero più recente del manga. Inizia così il Prison War Arc di Chainsaw Man.



Denji si trova ora rinchiuso in una prigione di massima sicurezza per Diavoli come lui. L'essere tornato a vestire i panni del Chainsaw Man ha attirato l'attenzione del governo, che adesso desidera studiarlo attentamente. La Pubblica Sicurezza ha privato il ragazzo delle sue gambe, ma come mai? È evidente che lo Stato Giapponese dell'opera di Tatsuki Fujimoto ha un grande interesse nel comprendere appieno le capacità e i limiti di Denji, cercando di studiarne ogni minima parte.