Chainsaw Man 157, uscita e teorie: e ora che succederà a Denji?

Il capitolo 157 di Chainsaw Man è molto vicino al debutto e i lettori sono ansiosi di sapere cosa succederà a Denji. L'ultimo cliffhanger ha fatto non poco preoccupare i fan, ma sembra che una figura misteriosa sia pronta a salvare il protagonista. Di chi potrebbe trattarsi? Ecco le possibili teorie e la data di uscita del nuovo numero.

Nel capitolo 156 di Chainsaw Man, Denji ha perso entrambe le gambe dopo essere stato rinchiuso nel Centro di Detenzione dei Diavoli di Tokyo, un luogo amministrato dalla Pubblica Sicurezza da cui nessun diavolo è mai riuscito ad evadere. Per fortuna, sembra che un personaggio, molto probabilmente una donna, sia pronta a salvare il protagonista.

L'uscita del capitolo 157 di Chainsaw Man è prevista per la prossima settimana, più precisamente per il giorno mercoledì 5 marzo alle ore 16:00, sull'app di lettura MangaPlus. Tuttavia, sarà disponibile esclusivamente in lingua inglese.

Il capitolo 157 di Chainsaw Man probabilmente inizierà con lo stesso fotogramma che ha concluso il capitolo precedente, introducendo un flashback che dovrebbe occupare l'intera edizione successiva. C'è la possibilità che questa sequenza si estenda fino al prossimo numero, mostrando come Denji si è ritrovato nel Centro di Detenzione dei Diavoli di Tokyo e cos'è successo ad Asa e Yoru dall'ultima volta che sono state mostrate nel manga.

In alternativa, il capitolo 157 potrebbe dare un'identità alla persona che intende salvare Denji dalle grinfie della Pubblica Sicurezza. La più quotata è Asa Mitaka, ma c'è chi pensa possa essere il momento perfetto per reintrodurre Reze in Chainsaw Man. Dopotutto, il Diavolo Bomba è stato uno dei personaggi principali della Prima Parte del manga ed è uscita di scena tempo addietro, senza essere mai comparsa nella Seconda Parte dell'opera di Tatsuki Fujimoto.