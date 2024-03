Chainsaw Man 158: la comparsa di un nuovo, minaccioso Diavolo

Il capitolo 158 di Chainsaw Man ha esplorato la storia del Diavolo della Carestia, Fami, e il tentativo di Asa Mitaka di salvare Denji. Tuttavia, l'ultimo sfortunato incidente ha attirato l'attenzione di alcuni memici, portando le guardie della pubblica sicurezza a scoprire la loro posizione.

Con l'uscita del capitolo 158 di Chainsaw Man, la coppia riceve un importante aiuto da un improbabile e genuinamente divertente alleato, ossia Nobana Higashiyama, il fratello minore di Kobeni Higashiyama.

Nel precedente numero del manga, Asa viene puntata dalle guardie della pubblica sicurezza. Tuttavia, Fami lascia cadere la pedina che stava tenendo fra le mani, facendo sì che le guardie svuotino i loro caricatori non su Asa ma sul Diavolo Ghigliottina. Quest'ultimo ha la forma di una classica ghigliottina, ma piuttosto di essere fatta di un corpo che normalmente dovrebbe essere di legno, è più simile ad un corvo gigante.

Fami ordina al Diavolo Ghigliottina, che chiama affettuosamente Guilly, di massacrare i membri della Pubblica Sicurezza, e lui taglia prontamente le armi e i vestiti delle guardie fino a renderli inutilizzabili. Asa, incredula, chiede a Fami perché non abbia usato Guilly fin dall'inizio e quest'ultima risponde che i Diavoli che evoca non possono usare tutta la loro potenza e che il suo potere ha delle restrizioni.

È così che è stato introdotto un nuovo diavolo, molto diverso da quelli a cui i lettori sono abituati a vedere solitamente. Non si tratta di un ibrido, ma neppure di un semplice essere sovrannaturale. Intanto, ora che le guardie sono state mandate via, il piano della Pubblica Sicurezza in Chainsaw Man continua ad essere pericoloso per Asa, Fami e, soprattutto, per Denji. Ma cosa sta succedendo al protagonista? Solo le prossime pagine del manga potranno rivelarci la verità.

