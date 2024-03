Chainsaw Man 158, uscita e teorie: chi salverà Asa Mitaka e Fami?

Senza una settimana di pausa tra un'uscita e l'altra, il nuovo capitolo del manga di Chainsaw Man è in arrivo molto presto. I fan sono sempre più impazienti di scoprire cosa accadrà a Denji, ora che il protagonista è in pericolo: due eroine sono arrivate per salvare il ragazzo dal suo destino nefasto, ma sono andate incontro a qualche intoppo non indifferente.

L'uscita del capitolo 158 di Chainsaw Man è prevista per mercoledì 12 marzo, sull'app di lettura MangaPlus, alle ore 16:00. Tuttavia, il nuovo numero dell'opera sarà disponibile solo in lingua inglese.

Finalmente, nel capitolo 157 del manga, è stato rivelato a chi appartenevano le famose gambe mostrate nell'ultimo panel del precedente numero: non c'è stato nessun ritorno di Reze in Chainsaw Man come molte teorie sembravano confermare, bensì Fami, in compagnia di Asa Mitaka, ha raggiunto il Centro di Detenzione dei Diavoli di Tokyo, dove è attualmente rinchiuso il protagonista.

Dopo essere stata privata del braccio destro durante un combattimento contro Yoshida, Asa sembra non aver perso la sua forza d'animo ed è pronta a percorrere il lungo corridoio del Centro di Detenzione in compagnia del Diavolo Carestia, Fami, in cui brulicano i subordinati della Pubblica Sicurezza. Quest'ultima avvisa la ragazza che qualsiasi passo falso potrebbe compromettere il loro piano, ma è proprio dopo questa frase che Asa inciampa e cade a terra, attirando l'attenzione dei militari lì presenti. Questa scena enigmatica chiude il capitolo 157.

Il prossimo capitolo di Chainsaw Man potrebbe rappresentare il ritorno tanto atteso del Diavolo Caduta, un demone altrettanto potente, subordinata a Fami e antagonista principale di un precedente e omonimo arco narrativo. Ciò che è certo, è che Asa e il Diavolo Carestia non potranno lottare da sole e potrebbero avere un'unica soluzione: scappare. Intanto, il manga di Chainsaw Man ha esplorato i piani della Pubblica Sicurezza, intenta a far fuori Denji.