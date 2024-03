Chainsaw Man 159 introduce il grandioso ritorno della Divisione 7

Il capitolo 159 di Chainsaw Man ha catapultato i lettori in una nuova saga, con al centro Asa Mitaka e del Diavolo Carestia, Fami. Le due hanno assaltato il Centro di Detenzione dei Diavoli di Tokyo, con l'obiettivo di salvare Denji dalle grinfie della Pubblica Sicurezza. Nel loro agguato non sono sole, ma hanno con sé numerosi alleati.

Fra questi, sono presenti anche Haruka Iseumi, Nobana Higashiyama e Seigi Akoku. Uno di questi non è altro che il fratello della maldestra Kobeni Higashiyama, mentre gli altri due sono volti noti ai lettori, in quanto studenti e membri della Chiesa del Chainsaw Man e del Devil Hunter Club.

Il capitolo 159 di Chainsaw Man si è aperto con Haruka Iseumi che ha offerto a Nobana Higashiyama e Seigi Akoku la possibilità di astenersi dalla missione. Seigi, affermando di non avere alternative, ha scelto di restare, mentre Nobana, esprimendo il desiderio di andarsene, ha fatto una sconcertante scoperta: una stanza ricca di esseri umani trasformati artificialmente in finti Diavoli Motosega. Questo incontro non solo ha sorpreso Nobana e il Diavolo Ghigliottina Guilly, ma ha anche attirato l'attenzione di Asa, Fami e Iseum.

Il Diavolo Guerra ha avuto modo di emergere, comprendendo che è tempo di passare all'azione e di proteggere sua sorella Fami. D'altro canto, l'ingresso improvviso e completamente inaspettato di Katana Man ha riportato i fan indietro nel tempo, a quando quest'ultimo era membro della Divisione 7. Con l'uscita del capitolo 160 di Chainsaw Man, il pubblico scoprirà il suo ruolo all'interno della trama e, sopratutto, cosa ne è stato di Denji.

Dragon Ball Super (Vol. 21) è uno dei più venduti oggi su