Chainsaw Man 159, uscita e teorie: una nuova battaglia contro i Diavoli?

Il manga di Chainsaw Man, creato dal leggendario Tatsuki Fujimoto, continua il suo climax negli ultimi capitoli: Denji è stato catturato dalla Pubblica Sicurezza, Nayuta è misteriosamente scomparsa e Asa, in compagnia di Fami, è al centro di una missione estremamente pericolosa.

L'uscita del capitolo 159 di Chainsaw Man è prevista per le ore 15:30 di martedì 19 marzo, disponibile gratuitamente sull'applicazione di lettura MangaPlus. Tuttavia, sarà disponibile esclusivamente in lingua inglese.

La trama del capitolo 158 di Chainsaw Man ha esplorato l'ultima missione di Fami e Asa, dopo che quest'ultima ha attirato l'attenzione delle guardie della Pubblica Sicurezza. Prima che le guardie lo attaccassero con le armi, il Diavolo Carestia ha svelato il suo asso nella manica: il Diavolo Ghigliottina.

Il design si aggiunge alla già impressionante galleria di creature mostruose di Fujimoto. Nonostante la sua spaventosa presenza, è stato rivelato che il potere di questo diavolo non è così formidabile come ci si potrebbe aspettare. Infatti, ciò che può fare con le sue abilità è tagliare oggetti inanimati, come vestiti e armi nel caso delle guardie della Pubblica Sicurezza.

Il capitolo non solo introduce nuovi alleati per Asa, ma svela anche alcune restrizioni e segreti riguardanti i poteri di Fami. Con il prossimo numero del manga ci si aspetta che le due ragazze continuino la loro avventura all'interno del Centro di Detenzione Diavoli, con una piccola parentesi sulla condizione di Denji in Chainsaw Man, dopo che il protagonista è stato privato delle sue gambe e, molto probabilmente, anche del resto del corpo.

