Chainsaw Man 160, uscita e teorie: la battaglia di Yoru e Fami

Asa Mikata è tornata finalmente sulle pagine di Chainsaw Man, questa volta accompagnata da Fami, con un unico obiettivo: salvare Denji dalle fauci della Pubblica Sicurezza. Varcare i corridoi del Centro di Detenzione Diavoli non è semplice, ma le due ragazze hanno dalla loro parte numerosi alleati.

L'uscita del capitolo 160 di Chainsaw Man è prevista per mercoledì 27 marzo alle quattro del pomeriggio, come riportato dall'app di lettura MangaPlus. Tuttavia, il nuovo numero del manga sarà disponibile esclusivamente in lingua inglese.

Il capitolo 159 di Chainsaw Man si apre con il liceale Haruka Iseumi che si rivolge ai suoi compagni Nobana Higashiyama e Seigi Akoku, chiedendo loro di non seguirlo all'interno del corridoio del Centro di Detenzione Diavoli. Seigi dichiara di non avere alternative, mentre Nobana afferma di essere semplicemente alla ricerca di un'uscita. Tuttavia, aprendo una porta che credevano conducesse alla libertà, si ritrovano in una stanza brulicante di Fakesaw Men, persone trasformate artificialmente in Diavoli Motosega.

Alla vista di nuovi nemici, il Diavolo Guerra Yoru prende il possesso del corpo di Asa, comprendendo che è tempo di passare all'azione e di proteggere Fami. Le teorie sul capitolo 160 di Chainsaw Man prevedono un focus sulle due sorelle, pronte a combattere contro i loro nuovi avversari. Tuttavia, l'ingresso in scena di un Cacciatore di Demoni della Sicurezza Pubblica potrebbe cambiare radicalmente l'equilibrio della situazione e mettere in pericolo le ragazze e i loro compagni di squadra.

Potrebbe dunque essere il momento per il manga di presentare Seigi Akoku come il Diavolo Fuoco, confermando le teorie della community. Cosa succederà nel prossimo capitolo? Nell'attesa, l'autore di Chainsaw Man consiglia un manga, altrettanto apprezzato anche dal creatore di DanDaDan.

