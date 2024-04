Chainsaw Man 161, il ritorno improvviso di un'alleata, diventata nemica

Il tanto atteso capitolo 161 di Chainsaw Man è finalmente arrivato, portando con sé una serie di rivelazioni sorprendenti e anticipando scontri epici. Questo nuovo numero continua la travolgente ricerca di Asa Mitaka e del suo team per trovare Denji, con esiti che nessun fan avrebbe potuto predire.

Nel corso di questo capitolo, scopriamo finalmente il nome del nuovo Cacciatore di Diavoli, Takagi, il quale torna in scena alla fine del capitolo assieme ad un alleato totalmente inaspettato. Non si tratta di Reze, come molti speravano, ma di un'altra cacciatrice altrettanto pericolosa.

Yoru e Asa sono finalmente riuscite a ritrovare Denji all'interno di una misteriosa camera del Centro di Detenzione Diavoli, solo per scoprire che il loro obiettivo è stato smembrato e nascosto in scatole sparse per la stanza. Adesso il gruppo non solo deve ricomporre il corpo di Chainsaw Man, ma anche affrontare l'arrivo improvviso di un nemico imprevedibile.

Mentre il capitolo giunge alla sua conclusione, l'arrivo del Cacciatore di Diavoli Takagi, con l'appoggio di Quanxi, preannuncia un conflitto imminente di proporzioni epiche. Con le carte in tavola in continuo cambiamento e le alleanze che si rivelano sempre più instabili, i fan possono aspettarsi una serie di eventi avvincenti e scontri mozzafiato nei prossimi capitoli.

Nell'attesa del nuovo capitolo, perché non dare un'occhiata a questo cosplay di Denji e Power da Chainsaw Man, pronti a sconfiggere i diavoli?

Gachiakuta (Vol. 5) è uno dei più venduti oggi su