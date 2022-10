Chainsaw Man 1x01: debiti, sogni e spargimenti di sangue

Il tanto atteso primo episodio di Chainsaw Man è stato finalmente rilasciato su Crunchyroll in streaming. La premiere dell'adattamento dell'opera di Tatsuki Fujimoto ha rispettato il clamore che lo circondava, confermando le straordinarie doti di Studio MAPPA. Avventuriamoci nella storia di Denji.

La puntata pilota di Chainsaw Man presenta al pubblico Denji, un ragazzo che abita in una baracca e che per poter vivere ha dovuto vendere alcuni organi vitali. A causa di un debito maturato da suo padre, che è morto suicida a causa di ciò, il ragazzo deve infatti una ingente somma di denaro a dei mafiosi.

Denji viva da solo, accompagnato solo dal cagnolino Pochita, che non è però un animale domastico qualsiasi. Pochita è il Diavolo Motosega, conosciuto da Denji quando erano entrambi bambini. Per ripagare il debito, lavora come falegname e come Devil Hunter.

Un giorno, tuttavia, il boss della Yakuza fa cadere in trappola Denji. Costui ha siglato un patto con il Diavolo Zombie, il cui obiettivo è sterminare tutti i Devil Hunter. In uno spargimento di sangue, il sogno di Denji svanisce per sempre, o almeno così pare. A causa del forte legame con Pochita e con i suoi sogni, Denji torna in vita dopo aver siglato un patto che lo trasforma nel Diavolo Motosega.

Avendo brutalmente trucidato tutti i suoi nemici, Denji viene trovato da Makima e due agenti della Pubblica Sicurezza. Dopo aver appurato che non è posseduto da un diavolo, Makima offre un lavoro che permetterà a Denji di realizzare i suoi semplicissimi sogni. E voi avete già visto la opening di Chainsaw Man e la puntata?