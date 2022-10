Chainsaw Man 1x01: la tragica storia di Denji e del suo unico amico

Da poche ore, l'anime di Chainsaw Man ha fatto il suo esordio su Crunchyroll portando gli spettatori a fare la conoscenza del protagonista Denji, della sua tragica storia e del suo unico e solo amico, il Diavolo Motosega Pochita.

L'episodio 1 di Chainsaw Man parte con il botto, mettendo in mostra tutte le risorse a disposizione di Studio MAPPA e gettando le premesse per la tragica e violenta storia scritta da Tatsuki Fujimoto. Il web è già pazzo di Chainsaw Man e gran parte del merito va attribuito a Denji.

Nel corso della prima puntata scopriamo la triste storia di Denji, un ragazzo costretto a svolgere la professione di Devil Hunter e addirittura a vendere i propri organi per poter saldare il debito contratto dal padre, morto suicida, con la Yakuza.

Assieme al suo unico amico, il cucciolo Diavolo Motosega Pochita conosciuto durante l'infanzia, vive di stenti in una catapecchia, a malapena riuscendo a mangiare un pezzo di pane al giorno. Il suo unico sogno è quello di poter fare colazione con della marmellata spalmata su di un panino ed essere abbracciato da una ragazza. Tuttavia, l'ammontare del debito è enorme e Denji è ancora lontano dal ripagarlo.

La vita del ragazzo sprofonda quando viene attirato in trappola dallo stesso boss per cui lavora. Ucciso dal Diavolo Zombie, che ha soggiogato la Yakuza per uccidere tutti i Devil Hunter, la vita di Denji finisce colma di rimpianti. Ha tuttavia una seconda possibilità grazie al suo profondo legame con Pochita e ai suoi sogni di giorni migliori.