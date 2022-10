Chainsaw Man 1x02, titolo e immagini: l'arrivo a Tokyo

L'esordio dell'anime di Chainsaw Man è stato stellare, ma ora i fan sono in trepidante attesa per la seconda puntata dell'adattamento. A qualche ora dal debutto sul palinsesto streaming di Crunchyroll, scopriamo le prime informazioni ufficiali su Chainsaw Man 1x02.

Nel primo episodio di Chainsaw Man gli spettatori hanno fatto la conoscenza di Denji e Pochita, un ragazzo sfortunato e il suo cucciolo, il Diavolo Motosega. Il protagonista ha sulle spalle un enorme debito contratto dal suo defunto padre e per ripagarlo svolge ogni tipo di mansione, compresa quella del Devil Hunter. Tuttavia, nonostante sia un bravo ragazzo sempre pronto a eseguire gli ordini è stato tradito dal suo boss. La sua morte lo ha condotto a resuscitare come il Chainsaw Man, ossia l'essere nato dal legame e dal patto siglato tra Denji e Pochita.

L'episodio 2 di Chainsaw Man si intitola "Arrival in Tokyo", un nome che riprende quello del terzo capitolo del manga di Tatsuki Fujimoto. In questa puntata, dopo aver stretto un accordo con Makima, Denji viene portato a Tokyo, dove scoprirà una vita ben diversa da quella che conduceva in precedenza.

Dopo una prima puntata incentrata prevalentemente sulle figure di Denji e Pochita, e solamente sul finale su Makima, nel prossimo episodio conosceremo altri protagonisti come Aki. Chainsaw Man 1x02 debutterà il 18 ottobre in simulcast streaming su Crunchyroll.