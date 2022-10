Chainsaw Man 1x03: Uomo Motosega contro Diavolo Pipistrello

L'esordio esplosivo di Chainsaw Man ha portato gli spettatori a fare la conoscenza di Denji e Pochita e scoprire il patto che li ha uniti trasformandoli nell'Uomo Motosega. Reclutato dalla Sicurezze Pubblica, il protagonista affronta la sua prima missione ufficiale nel terzo episodio dell'adattamento anime.

Nella seconda puntata di Chainsaw Man Denji è stato reclutato nella squadra Devil Hunter di Tokyo da Makima. Dopo aver fatto la spiacevole conoscenza di Aki Hayakawa e Power, in Chainsaw Man 1x03 affronta il suo primo scontro ufficiale.

Intitolata "Dove si trova Meowy", la puntata approfondisce la figura di Power, dopo che quest'ultima ha violentemente ucciso il Diavolo Cetriolo di Mare. Poiché ufficialmente la ragazza non può uccidere diavoli, quando Makima l'avverte che non tollera altre violazioni, Power scarica la colpa su Denji. Il rapporto tra i due si sgretola, almeno fin quando Power non rivela il motivo per cui è entrata a far parte della squadra. Power è alla disperata ricerca del suo gattino Meowy e seppur Denji preferisca i cani, il suo amore per i seni femminili lo porta a collaborare con lei.

Denji è però caduto in trappola, portato nella tana del Diavolo Pipistrello che teneva in ostaggio Meowy e i sentimenti di Power. Riuscirà il Chainsaw Man a sconfiggere questo potentissimo demone avversario?