Chainsaw Man 1x04: la comparsa di un nuovo, temibile nemico

Attirato in trappola da Power, in Chainsaw Man 1x03 Denji ha affrontato la sua prima, vera battaglia. Lo scontro con il Diavolo Pipistrello è stato terrificante, ma l'Uomo Motosega è infine riuscito a prevalere e a salvare il micio della sua collega, che ora dovrà tener fede al patto stipulato.

Chainsaw Man 1x04, ora disponibile alla visione in streaming su Crunchyroll, comincia con un flashback sul passato di Power. Terrorizzata dalla possibilità di perdere Meowy, il suo unico amico, si affrettò alla ricerca di un umano da dare in sacrificio al Diavolo Pipistrello. Venne però presa in custodia da Makima e dai cacciatori di diavoli della Pubblica Sicurezza.

Tornati al presente, Power si risveglia al sicuro tra le braccia di Denji, che ha salvato sia lei che Meowy spinto dal suo sogno di palpare dei seni. Il momento di gioia di Denji viene però negato dalla comparsa di un altro diavolo, legato sentimentalmente al Pipistrello appena ucciso.

Entrambi sfiniti, Denji e Power non riescono a muovere un dito contro il Diavolo Sanguisuga, che infine riesce a trafiggere il protagonista. Tuttavia, in soccorso di Denji e Power accorre Aki, il quale mostra la sua abilità rimasta finora segreta. Egli ha siglato un patto con il Diavolo Volpe, che può richiamare sfamandolo con parti del suo corpo.

Quando Denji scagiona Power dalle accuse a suo carico, facciamo inoltre la conoscenza di altri membri della squadra della Pubblica Sicurezza. Il team guidato da Makima è dunque ora al completo.