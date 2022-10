Chainsaw Man 1x04 data di uscita e cosa succederà: dopo la battaglia

L'incontro con Power ha gettato Denji in un mare di problemi. Ancora non ben calato nella parte di agente governativo con una vita abbastanza normale, il protagonista di Chainsaw Man si ritrova anche a dover badare a una ragazza demoniaca e ingovernabile, che lo getta in alcune situazioni pericolose senza troppi scrupoli.

E così Denji è stato costretto ad affrontare il diavolo pipistrello in Chainsaw Man 1x03, un episodio che ha avuto come protagonista tanta azione, sangue e sbudellamenti. Il finale è proprio il connubio perfetto di questi elementi, con l'uomo motosega più forte ed epico che mai che ha raggiunto il suo obiettivo. Ma cosa ne sarà dei protagonisti dopo questa cruenta e difficile battaglia?

L'episodio 1x04 di Chainsaw Man si concentrerà sugli effetti di questo scontro. Power è stata infatti il personaggio che ha messo Denji e altre persone in pericolo e rischia di pagarne le conseguenze, ma Denji lo sa e lo comprende. Per questo protegge la sua collega che ormai ha rimesso le mani sul suo amato gatto. Riuscirà, però, a ottenere la ricompensa a cui agognava? E come sarà d'ora in poi la vita casalinga del terzetto?

Chainsaw Man 1x04 tornerà su Crunchyroll martedì primo novembre 2022.