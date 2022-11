Chainsaw Man 1x04: Denji riscuote il suo premio? La scena con Power

L'obiettivo di Denji, da quando ha trovato una vita normale grazie all'intervento di Makima, è stato uno: toccare le tette. Indubbiamente il suo desiderio principale è quello di riuscirci proprio con la donna dai capelli rossi che l'ha salvato e ammaliato, ma il protagonista di Chainsaw Man non si limita di certo così.

La svolta è arrivata con la conoscenza di Power, l'irruenta, arrogante, brusca e presuntuosa coinquilina e collega a cui Denji deve badare. In pochi episodi, la ragazza diavolo si è fatta conoscere bene e ha stretto una promessa con il ragazzo, dando vita alla voglia dell'uomo motosega di salvare sia lei che il gatto Nyanko dalle fauci del Diavolo Pipistrello.

Dopo uno scontro, proprio nelle prime scene di Chainsaw Man 1x04, Denji ricorda alla ragazza quale deve essere il suo premio. Nello stesso episodio Power sembra voler mantenere la promessa: il premio di Denji si avvicina molto nel finale, con la scena del bagno che sembra promettere l'arrivo dell'obiettivo. Power infatti non solo vuole ringraziarlo per il salvataggio di lei e Nyanko, ma anche per non aver detto nulla su ciò che ha fatto la ragazza e il patto con il Diavolo Pipistrello.

Come si evolverà tutto questo in Chainsaw Man 1x05? Denji sarà soddisfatto di ciò che succederà oppure il povero protagonista dovrà accontentarsi di altro?