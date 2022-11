Chainsaw Man 1x04, un diavolo in casa: Power, la peggior coinquilina

L'esordio dell'adattamento animato di Chainsaw Man ha introdotto Denji e Pochita agli spettatori. Superata questa fase iniziale, che ha portato alla seconda nascita del protagonista, sono poi stati presentati i suoi compagni Aki e Power, che sotto il comando di Makima formano la più folle squadra di Devil Hunter della Pubblica Sicurezza.

In Chainsaw Man 1x04 Studio MAPPA si è superato mettendo in campo tutte le sue risorse. A ogni modo, l'episodio vede Denji riuscire a salvare Power e il suo amico Nyako dalle grinfie del Diavolo Pipistrello. Prima che il protagonista possa riscuotere la sua ricompensa, tuttavia, un nuovo Diavolo spunta in cerca di sangue. A salvare Denji, Power e Nyako dal Diavolo Sanguisuga è Aki Hayakawa, che svela il suo legame con il Diavolo Volpe.

Tornati a casa e guariti dalle ferite subite nel corso dello scontro, Aki e Denji possono proseguire la loro vita da coinquilini. Già ai ferri corti, la situazione in casa degenera quando alla porta bussa Power. Anche la ragazza dovrà condividere l'abitazione di proprietà di Hayakawa.

Nonostante le proteste, Makima affida Denji e Power alla supervisione di Aki, che dunque si trova costretto a dividere casa con loro. Tenerli a bada è però un compito impossibile, con soprattutto Power che si rivela impossibile da tenere a freno.

Power rifiuta infatti di lavarsi, rivelando di prendersi cura della sua igiene soltanto saltuariamente, di mangiare del cibo, lanciando via un piatto di verdure, e intasando il WC di casa. Questa convivenza si rivelerà molto difficile per tutti, con Power che però vince il premio di peggior coinquilina possibile. Agli occhi del protagonista, Power è però un angelo. In Chainsaw Man 1x04 Denji riscuote il suo premio.