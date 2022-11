Chainsaw Man 1x04, ecco la preview: il premio di Denji e una nuova missione

A causa del comportamento di Power, Denji è finito nella trappola del diavolo pipistrello. La situazione era molto complicata, ma alla fine il ragazzo si è trasformato, dando vita al primo scontro del Chainsaw Man dopo l'ingresso nell'organizzazione anti diavoli. Ed è stato un successo, festeggiato per ora tra sangue e budella.

Il finale dell'episodio tre è stato proprio incentrato sul vittorioso protagonista, ma ora è tempo di raccogliere i frutti. Chainsaw Man 1x04 si concentrerà sull'esito della battaglia, con Denji che sarà ben lieto di ottenere la propria ricompensa. E a confermarlo ci pensano un trailer di Chainsaw Man 1x04 e delle immagini di anteprima.

Nel primo tweet c'è il video con Denji che affronta un nuovo diavolo dal corpo violaceo e tentacolare, mentre le scene successive vedono Aki e il coinvolgimento di un nuovo gruppo di personaggi. Dopo alcune scene con Makima, Power e Himeno, si intravede Denji che fa il segno della palpatina con le mani, facendo capire il vero motivo per cui ha combattuto.

Ma sembra esserci anche qualcos'altro all'orizzonte: ci sarà una nuova missione in Chainsaw Man e non è detto che sarà semplice come quella appena affrontata dal protagonista.