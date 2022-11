Chainsaw Man 1x04: quella scena con Power è già diventata una figure ufficiale

Studio MAPPA ha fatto un grosso investimento con Chainsaw Man, il gioiellino di Tatsuki Fujimoto che nelle ultime settimane sta facendo parlare di sé in tutto il mondo grazie allo straordinario adattamento animato. Ovviamente non potevano mancare grandi oggetti di merchandising ad affiancare la serie tv.

Gli ultimi episodi hanno permesso agli spettatori di fare la conoscenza di Power, il majin che affiancherà Denji ed Aki nelle loro missioni future. Il demone sangue è infatti riuscita a riscuotere l'attenzione di Denji con un premio per aver salvato lei e il suo gattino nell'ultimo episodio. Power, infatti, aveva promesso al protagonista di palparle il seno dando così modo al nostro eroe di poter realizzare il proprio sogno.

Questa promessa è stata presa alla lettera da MAPPA che in collaborazione con Sibuya Scrumble Studio hanno realizzato un modellino in scala dedicato proprio a quella particolare scena, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. La statuetta è già disponibile al preordine al costo totale di 200 euro anche se la spedizione si farà attendere sino a settembre 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa peculiare figure ufficiale, vi piace? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.