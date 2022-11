Chainsaw Man 1x05, ecco l'anteprima dell'episodio: un ricordo triste tra freddo e neve

Finalmente la prima missione di Denji si è conclusa, nel sangue e nella violenza. Non è stato semplice, ma tutto ciò che ha fatto il ragazzo è stato per raggiungere il suo obiettivo. Non è ancora noto se Denji otterrà la sua ricompensa, che sarà uno dei punti focali del prossimo episodio di Chainsaw Man.

L'anime sta per entrare in una nuova fase, che è stata anticipata dalla preview di Chainsaw Man 1x05. A differenza degli scorsi giorni, durante i quali sono trapelate alcune immagini d'anteprima, adesso c'è un video a disposizione. Non viene data risposta al desiderio di Denji per ora, con il video che si concentra su scene completamente diverse, in particolare su Aki.

Si intravede un cimitero con Himeno e un giovane Aki, ma anche una distesa innevata e un pendolo con un proiettile, forse legato al Diavolo Pistola. C'è tanta tristezza accompagnata da una musica molto eloquente in questo video, ma c'è anche spazio per Denji e Makima, con la donna che sembra quasi baciarlo, ma cosa gli sta dicendo? Il video è disponibile in basso, dove sembra iniziare anche una nuova missione.

A queste domande risponderà Chainsaw Man 1x05 in arrivo l'8 novembre 2022 su Crunchyroll con sottotitoli in italiano. Intanto Power diventa virale su TikTok grazie al suo balletto.