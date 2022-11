Chainsaw Man 1x05: il debutto di uno dei diavoli più terrificanti

I primi episodi di Chainsaw Man hanno svolto la funzione di lungo prologo, introducendo il protagonista Denji, mostrando le sue difficoltà quotidiane, e di come la sua vita sia stata stravolta dalla trasformazione in Diavolo Motosega e dai contatti con Makima e la Pubblica Sicurezza. Ora è tutto pronto per un altro punto cruciale della serie.

Il quinto episodio dell’anime prodotto da MAPPA mostra infatti un lato più fragile del protagonista. Denji sa, infatti, di dover affrontare la confusione che lo affligge prima di poter perseguire i suoi sogni con tutta la forza e l’impegno necessari. Makima interviene per aiutare il ragazzo, e finisce per spiegargli che se vuole davvero ottenere ciò che vuole dovrà sconfiggere il diavolo più pericoloso del mondo, conosciuto come Diavolo Pistola.

L’ultima volta che è stato avvistato, il Diavolo Pistola avrebbe ucciso 1.2 milioni di persone in meno di cinque minuti durante un attacco terroristico negli Stati Uniti d’America, grazie alla sua straordinaria forza e velocità. Un ammontare di vittime da far rabbrividire, e che mostra la letalità del grande obiettivo dei cacciatori, e ora anche di Denji stesso. Siete stati colpiti dalla storia del Diavolo Pistola, il più pericoloso nell’universo di Chainsaw Man? Ditecelo nei commenti.

Avete già visto la splendida ending del quinto episodio dell’anime? In conclusione, vi lasciamo all’anteprima di Chainsaw Man 1x06.