Chainsaw Man 1x05, la letale manipolazione di Makima

Chainsaw Man episodio 5 è appena uscito su Crunchyroll e, dopo le presentazioni del cast principale, la serie raggiunge un punto di svolta con la prima missione di gruppo. Dopo il sensuale momento di amicizia, il quale ha ispirato una action figure di Power in bagno, Denji si sente vuoto e insoddisfatto.

Tutto quello che Denji desiderava era vivere una bella vita, mangiare del buon cibo e, soprattutto, soddisfare alcuni dei suoi impulsi più profondi. Il ragazzo motosega, nel corso dei primi eventi della serie, è stato in grado di realizzare i suoi sogni. Eppure, il momento di intimità con Power lo ha portato ad una crisi esistenziale. Abbattuto da un senso di vuoto, decide di confidarsi con Makima, la quale gli ispira un nuovo importante obiettivo.

In una scena di accesissima tensione (visibile in cima alla pagina), Makima scuote pesantemente i sensi di Denji, facendogli capire la differenza tra un rapporto di romanticismo puramente corporeo ed uno trasportato dall'innamoramento. La ragazza promette che se egli riuscisse a sconfiggere il mostro più forte mai esistito, il Diavolo Pistola, lei realizzerà uno qualsiasi dei suoi desideri.

Denji perde più che mai la testa per l'affascinante Makima e, incurante dell'estrema pericolosità del suo prossimo avversario, si lancia in missione ancora una volta. La ending di Chainsaw Man 1x05 è caratterizzata da un vorticoso susseguirsi di giochi ottici che ci offrono un'idea di quanto il Diavolo Pistola metterà in difficoltà il team. Cosa ne pensate del modo in cui Makima ha fatto accettare a Denji una missione così rischiosa?