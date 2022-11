Chainsaw Man 1x05, il nuovo obiettivo di Denji: il Diavolo Pistola

Sangue, violenza e azione hanno caratterizzato i primi quattro episodi di Chainsaw Man. L'adattamento anime dell'omonima opera di Tatsuki Fujimoto prosegue portando gli spettatori a conoscere una nuova, terribile minaccia che Denji dovrà affrontare per conto di Makima.

L'anime di Chainsaw Man riprende da quella scena tra Denji e Power. L'uomo motosega può finalmente riscuotere la sua ricompensa, ossia palpare i seni della ragazza. Dopo ben tre palpate, però, la vita di Denji pare non avere più un senso. Il sogno che con tanta fatica ha cercato di realizzare gli ha regalato nient'altro che insoddisfazione.

Tornato in ufficio, per occuparsi delle scartoffie, rivela a Makima la sua insofferenza. E se ogni volta che realizzerà un suo desiderio si renderà conto che il difficile percorso compiuto non ha avuto senso? In Chainsaw Man 1x05 Makima allora gli permette di palpare un suo seno, facendogli promettere di sconfiggere il Diavolo Pistola, un diavolo comparso anni prima mietendo oltre un milione di vittime e poi scomparso nel nulla. In cambio, Denji potrà chiedere qualsiasi cosa.

Per trovare la posizione del Diavolo Pistola, ignota da diverso tempo, occorre prima cumulare dei pezzi della sua carne, che come dei magneti si attraggono l'un l'altro. Questi pezzi, sparsi dal suo passaggio, sono però stati divorati dai Diavoli comuni. Comincia dunque una nuova missione per la squadra guidata da Aki.