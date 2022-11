Chainsaw Man 1x05: il tragico passato del cacciatore Aki Hayakawa

Lo stile narrativo adottato da Fujimoto in Chainsaw Man è strutturato sull’alternarsi di momenti d’azione e intermezzi comici a scene caratterizzate da una profonda drammaticità. Queste sono volte a mostrare un lato nascosto dei personaggi o raccontare le loro tragiche storie in maniera estemporanea, come accaduto nel quinto episodio dell'anime.

Per far comprendere meglio la pericolosità del Diavolo Pistola, l’obiettivo di ogni cacciatore di diavoli che voglia farsi un nome, oltre alla descrizione di Makima è stata mostrata una breve sequenza relativa all’infanzia di Aki. Hayakawa è un personaggio bizzarro persino nell’universo di Chainsaw Man, in quanto, a differenza dei suoi colleghi Denji e Power, stringe degli accordi con i diavoli solo per diventare più forte, senza essere quindi un diavolo.

Quando era ancora un ragazzo Aki assistette alla morte della sua famiglia, e alla distruzione della sua casa, investita da un potente attacco del Diavolo Pistola, che ha letteralmente spazzato via l’intera zona, come potete vedere dalla clip riportata in fondo alla pagina. Un evento impressionante, che giustifica il motivo per cui Aki è diventato un cacciatore di diavoli. Cosa ne pensate del tragico passato di Hayakawa? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti.

In conclusione, vi lasciamo ad una fanart di Makima con gli stili di diverse serie.