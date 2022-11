Chainsaw Man 1x06, intrappolati all'ottavo piano: la crepa della Quarta Divisione

I protagonisti di Chainsaw Man si sono messi alla ricerca del diavolo più temuto. Per arrivare al Diavolo Pistola, tuttavia, occorre prima recuperare alcuni dei suoi frammenti corporei. Ecco dunque che la Quarta Divisione della Pubblica Sicurezza finisce per imbattersi un altro diavolo.

Il sesto episodio dell'anime di Chainsaw Man riprende da dove gli spettatori erano stati lasciati. La squadra guidata da Aki si trova in un motel, alla ricerca di un frammento del Diavolo Pistola. Tuttavia, Himeno, Denji, Power, Kobeni e Arai si accorgono ben presto di essere finiti in trappola. I Devil Hunter sono stati imprigionati all'ottavo piano. Prima di scoprire quanto accaduto, eccovi la recensione di Chainsaw Man 1x05.

Senza alcuna via di uscita, i cacciatori vengono posti di fronte a un'ardua scelta. Un diavolo riluttante offre un patto: la vita di Denji in cambio della libertà. Dunque, se uno dei componenti della Quarta Divisione uccidesse Denji, il diavolo sarebbe costretto a mantenere la parola data e a liberare tutti gli altri. Kobeni decide di cogliere la palla al balzo, ma viene fermata da Aki e Himeno, che non intendono rinunciare alla forza di Denji.

Dopo svariate ore, con la situazione ancora in stallo, Kobeni e Arai perdono completamente la ragione. In un assalto frontale a Denji, i due finiscono per accoltellare Aki. Guarito da Power, la Majin del sangue, il capo squadra ribadisce che non è disposto a uccidere Denji, l'unico che può aiutarlo nell'uccidere il Diavolo Pistola. A quel punto, però, Denji decide di gettarsi nella mischia e partire all'attacco del Diavolo dell'eternità.