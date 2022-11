Chainsaw Man 1x07: ending tra arcobaleni e gusto retro

L'episodio numero 7 dell'anime Chainsaw Man curato da Studio MAPPA è uscito su Crunchyroll e l'alta qualità che contribuisce a contraddistinguere l'opera è ancora una volta confermata.

Ogni episodio di Chainsaw Man ha la propria ending personalizzata, la quale riflette i contenuti e le tematiche delle scene poco prima e, in parte, che susseguiranno. Si può inoltre davvero riconoscere che tutte le varie canzoni sono state effettivamente scritte pensando specificamente al franchise di Chainsaw Man, il che eleva la loro combinazione con le fantastiche immagini su schermo. Questo è anche il caso di All Kinds of Kisses, ovvero in italiano Tutti i Tipi di Baci, di Ano: già dal titolo emerge un riferimento importante, non solo allo spasmodico desiderio del protagonista di trovare una ragazza da baciare ma anche allo schifoso bacio tra Denji e Himeno.

Gran parte della ending si svolge su un monitor a tubo catodico, in stile retro. I vari spezzoni di Chainsaw Man sono infatti proprosti in stile anime e videogioco JRPG anni '90. Tra questi frangenti si ritrova anche la ormai iconica scena del bacio tra i colleghi hunter, con un arcobaleno al posto del vomito. Chiaramente autoironia di MAPPA sulla censura del vomito la quale è stata apportata a quel momento dell'episodio. Non mancano poi delle illustrazioni ammiccanti di Makima e Himeno. La colonna sonora della ending è poi squisitamente J-pop e risulta ampiamente gradevole all'ascolto. Nel tweet in calce potrete riapprezzare il tutto.

Mancano solamente cinque episodi al gran finale della prima stagione di Chainsaw Man. Nell'attesa, per i più impazienti, abbiamo preparato anteprima di Chainsaw Man 1x08. Cosa ne pensate di questa ending? Fateci sapere con un commento qui sotto!