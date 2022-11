Chainsaw Man 1x07: la follia sanguinaria di Denji e la sua disgustosa ricompensa

Nel corso della sesta puntata di Chainsaw Man la Quarta Divisione della Pubblica Sicurezza è stata imprigionata nella trappola del Diavolo dell'Eternità. L'unico modo per fuggire dal luogo in cui sono stati rinchiusi è uccidere Denji. Il protagonista di Chainsaw Man tuttavia non morirà senza combattere.

Difeso da Aki dal tentativo di Kobeni e Arai di ucciderlo, Denji decide di sdebitarsi gettandosi nelle fauci del Diavolo dell'Eternità. Il ragazzo non è tuttavia disposto a sacrificarsi e all'interno del mostra tira la sua cordicina. Trasformatosi nell'Uomo Motosega, comincia a tagliare tutto ciò che gli capita a tiro.

Gli sforzi di Denji sembrano tuttavia inutili, poiché il cuore del Diavolo dell'Eternità si trova da un'altra parte. Ormai stanco, le seghe dell'Uomo Motosega si retraggono. Denji si rende conto però che bere il sangue del diavolo gli permette di ripristinare le sue scorte di energia.

Dopo tre giorni di battaglia in cui il Diavolo dell'Eternità versa litri e litri di sangue, infine Denji trionfa e recide anche il cuore del nemico. Finalmente i cacciatori di diavoli raggiungono la libertà, con inoltre un frammento del Diavolo Pistola in pugno.

Per cercare di ritrovare l'armonia nella squadra, e per indagare su Makima e su quanto conosce realmente su Denji, Himeno decide di organizzare una bevuta tra colleghi. I cacciatori di diavoli esagerano però con l'alcool e in Chainsaw Man 1x07 Denji ottiene una rivoltante ricompensa. Infine, il giovane protagonista si ritrova nel letto di Himeno.