Chainsaw Man 1x08: attacco alla Pubblica Sicurezza

Sconfitto il Diavolo dell'Eternità, che era in possesso di un frammento del Diavolo Pistola, in Chainsaw Man 1x07 Denji ha provato l'ebbrezza di un primo bacio rivoltante. Tolto quel sapore di bocca, il protagonista dello shonen prodotto da Studio MAPPA deve subito affrontare una nuova minaccia. La Pubblica Sicurezza è sotto attacco.

Come abbiamo visto nell'anteprima di Chainsaw Man 1x08, la puntata si apre con Himeno che porta Denji nella sua camera da letto. La senpai è intenzionata a farsi perdonare promettendo al ragazzo del sesso. Tuttavia, innamorato perso di Makima, a malincuore Denji rifiuta. Il giorno dopo, i due promettono di aiutarsi a vicenda con le rispettive storie d'amore.

Nel frattempo, Makima lascia Tokyo e si mette in viaggio verso Kyoto a bordo di un treno. Pochi istanti dopo la partenza, tuttavia, viene uccisa a colpi di pistola da alcuni passeggeri. Nello stesso momento anche Kobeni e Arai vengono presi d'assalto da uomini armati di pistola.

Mentre si trovavano a pranzo insieme, Denji, Power, Aki e Himeno vengono sorpresi da un uomo misterioso, il nipote di un boss della yakuza che Denji conosce molto bene. Reclamando il cuore di Denji per il Diavolo Pistola, anch'esso dotato di arma da fuoco spara un proiettile dritto in testa al protagonista e uno che colpisce in pieno petto Himeno.

È Aki il primo a reagire richiamando Kon. Il Diavolo Volpe, che aveva appena inghiottito l'uomo misterioso, viene però ucciso. Il nemico rivela la sua vera identità, quella di Katana Man. Come il Chainsaw Man, Katana Man è in possesso di due spade che gli fuoriescono dalle braccia e una dalla testa.

Aki cerca di tenergli testa in uno scontro all'arma bianca e dopo aver ferito l'antagonista tre volte richiama il Diavolo della Maledizione. Ancora una volta Katana Man sopravvive, questa volta con l'aiuto di una ragazza misteriosa. Non lasciandosi più sorprendere, Katana Man trafigge Aki, che viene tuttavia salvato dal sacrificio di Himeno.

Himeno ha dato tutta se stessa al suo Diavolo Fantasma, chiedendo in cambio di salvare Aki. Il Diavolo Fantasma viene però divorato dalla serpe dell'alleata di Katana Man. Il sacrificio di Himeno è stato vano e per tutta la Quarta Divisione sembra giunta l'ora della morte.