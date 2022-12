Chainsaw Man 1x08: la censura cinese su Makima diverte i fan, ecco l'immagine virale

Otto episodi per ora, ma ne è bastato uno per capire che Chainsaw Man non è un anime come gli altri. La follia di Tatsuki Fujimoto, limitata fino a qualche mese fa soltanto al manga, ha raggiunto anche coloro che guardano soltanto anime. I primi episodi del progetto di Studio MAPPA hanno messo subito in chiaro cosa aspettarsi.

L'episodio 8 però non è stato di certo gentile con il pubblico, che stava già iniziando a trovare i suoi personaggi preferiti. L'entrata in scena del Diavolo Katana ha infatti sconvolto i piani dei protagonisti di Chainsaw Man, che si sono trovati in una morsa. Neanche il sacrificio di Himeno è servito a qualcosa, e ora sono tutti sul punto di morire.

Chi è morto però è anche Makima, in una scena finale in Chainsaw Man 1x08 che non fa trasparire pietà né buone sensazioni. Tuttavia, l'anime in Cina è riuscito a far ridere i fan di tutto il mondo nonostante la situazione. La censura applicata a Makima in Chainsaw Man 1x08 rende infatti il sangue non più rosso, bensì bianco. Un colore che, secondo grandi fette di pubblico, richiama a ben altri liquidi, rendendo quindi la scena molto esilarante.

In basso, l'account Pochita ha riportato l'immagine su Twitter, poi ricondivisa da tantissimi utenti e diventata ovviamente virale. Una scelta molto particolare che sicuramente creerà altri momenti inconvenienti.