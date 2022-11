Chainsaw Man 1x08, la comparsa di due nuovi antagonisti nelle immagini in anteprima

Il combattimento tra Denji e il Diavolo dell'Eternità di Chainsaw Man 1x07 ha visto uscire vincitore il cacciatore di diavoli, che ha guadagnato la libertà per sé e per i compagni della Quarta Divisione della Pubblica Sicurezza. Tuttavia un nuovo nemico è già all'orizzonte in Chainsaw Man episodio 8.

Denji ha appena ricevuto il bacio più disgustoso della sua vita in Chainsaw Man 1x07, ma Himeno tenterà di farsi perdonare. Ubriaca marcia a causa della scommessa con Makima e Aki, la cacciatrice torna a casa accompagnata dal giovane protagonista. Negli ultimi istanti dell'episodio li abbiamo visti nello stesso letto, ma cosa sta per accadere?

In Chainsaw Man 1x08 potrebbe realizzarsi il sogno di Denji. Il ragazzo si trova nel letto di Himeno, la quale ubriaca cerca di sedurlo e di farsi perdonare per quanto avvenuto pochi istanti prima. Denji trascorrerà una notte di fuoco al fianco della compagna della Quarta Divisione?

Il giorno dopo, Makima dovrà lasciare Tokyo per raggiungere Kyoto. Il viaggio si rivelerà tuttavia non poco problematico a causa di un improvviso attacco dei nemici. Quale sorta di Diavolo sta per attaccare i protagonisti, questa volta?

Nelle immagini in anteprima dell'ottava puntata dell'anime di Chainsaw Man vediamo la comparsa di due antagonisti, Sawatani e Katana Man. Denji dovrà trasformarsi nell'Uomo Motosega e affrontare una nuova, pericolosa minaccia.