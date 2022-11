Chainsaw Man 1x08 trailer: la proposta di Himeno e una nuova minaccia

La violenta vittoria contro il Diavolo Eternità ha lasciato un Denji gioioso e che sa che riceverà un premio. Il protagonista di Chainsaw Man sembra essere arrivato finalmente in una fase della propria vita dove può provare felicità e allegria, anche se ha comunque dei desideri da avverare. Uno di questi non va come deve, però.

La festa che fa conoscere meglio anche gli altri cacciatori di diavoli si risolve nello schifoso bacio di Chainsaw Man 1x07, che però avvicina in qualche modo Denji a Himeno. E sono proprio loro due a essere protagonisti in buona parte nel nuovo video che promuove l'episodio 8 in uscita oggi 29 novembre 2022 su Crunchyroll e altre piattaforme.

Il trailer di Chainsaw Man 1x08 vede ancora Denji e Himeno a letto, in penombra, per poi spostarsi in veranda dove Himeno sembra fare una proposta al protagonista. Intanto però qualcosa sta succedendo in città, con Makima in movimento su un treno e Aki che si ritrova ad affrontare un diavolo dotato di spade al posto delle braccia, e con un'ulteriore lama che sbuca dalla fronte.

È tempo dunque di passare a una nuova minaccia in Chainsaw Man 1x08? L'episodio in questione debutterà su Crunchyroll nelle prossime ore.