Chainsaw Man 1x08: la violenta entrata in scena di uno dei diavoli più attesi

L’anime di Chainsaw Man si avvicina alla conclusione, e l’ottavo episodio ha definitivamente lanciato Denji e gli altri membri della divisione speciale 4 verso l’arco finale della prima stagione. Il protagonista è ormai sicuro delle proprie capacità sul campo di battaglia, ma il debutto di un nuovo diavolo potrebbe ribaltare la situazione.

Denji dovrà infatti fronteggiare avversari sempre più potenti e testare di volta in volta le sue capacità in qualità di Diavolo Motosega. La missione per fermare il Diavolo dell’Eternità ha segnato l’arrivo di nuovi nemici, tra cui un diavolo che potrebbe rappresentare un livello di minaccia pari, o addirittura superiore, a quello di Denji se quest’ultimo non fosse nella pubblica sicurezza.

Nel video di Crunchyroll presente in cima alla notizia potete vedere la terrificante entrata in scena del Diavolo Katana. Si tratta di un uomo talmente veloce da eludere i sensi di Power. Non si sa molto su questo individuo, ma le posizioni delle lame che fuoriescono dal suo corpo corrispondono a quelle di Denji trasformato, un dettaglio che ha colpito molti degli spettatori. E voi cosa ne pensate? Vi ha colpito la prima apparizione del Diavolo Katana? Ditecelo nei commenti.

